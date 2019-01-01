Дмитрий Енцов журналист Пермская квартира попала в ТОП самых дорогих по аренде в небоскрёбах Поделиться Поделиться Твитнуть

Однокомнатная квартира, расположенная в 25-этажном доме по адресу бульвар Гагарина, 46а/1 вошла в рейтинг самых дорогих сдаваемых в аренду на верхних этажах высотных домов. Исследование провели аналитики портала «ЦИАН».

Квартира расположена на самом верхнем, 25-м этаже, имеет площадь 44 кв. м. Месячная арендная плата — 20 тыс. руб., плюс 3 тыс. руб. за коммунальные услуги. Этой суммы оказалось достаточно, чтобы занять 17-е место в общероссийском ТОПе.

Самая дорогая по аренде квартира на верхнем этаже небоскрёбов расположена в московском МФК «Око» (комплекс «Москва-Сити») на 72-м этаже. Площадь квартиры — 200 кв. м. Месячная стоимость — 490 тыс. руб.

На втором месте находится квартира в подмосковном Красногорске, на 43-м этаже ЖК «Арт». Её площадь — 130 тыс. кв. м. Ежемесячная аренда — 130 тыс. руб.

Отметим, что жилые дома высотой 25 и более этажей есть только в 26 субъектах России.