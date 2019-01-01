В Пермском крае на реализацию проекта «Интеллектуальная транспортная система» будет направлено 1,1 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 25 марта, на заседании краевого правительства Пермского края была поднята тема реализации проекта «Интеллектуальная транспортная система» в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Проект в регионе начал реализовываться в этом году. Как подчеркнул глава Прикамья Дмитрий Махонин, интеллектуальная транспортная система — это современные информационные технологии, которые уже сегодня ежедневно помогают водителям, пассажирам и пешеходам.

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— Это умные светофоры, которые быстро и эффективно помогают решать вопросы пробок, и комплексы весогабаритного контроля, помогающие регулировать безопасность и качество дорог: чтобы большегрузный транспорт не портил дороги. Это и информационные табло, и функционирование Центра безопасности дорожного движения, и работа портала «Управляем вместе», на котором в режиме онлайн можно посмотреть, в каком состоянии дорога, какая техника там работает.

Так, до 2025 года благодаря системе планируется повысить уровень безопасности движения, сократить в 3,5 раза количество погибших в ДТП. В два раза сократиться время задержек в пути, снизится расход топлива и масса выбросов вредных веществ в атмосферу. Сократятся площади зон повышенного износа дорог.

В течение 2020—2024 годов на реализацию системы в Перми, Пермском муниципальном районе, Краснокамском и Добрянском городских округах будет направлено 1,1 млрд руб. из федерального бюджета.