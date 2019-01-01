В Пермском крае на реализацию проекта «Интеллектуальная транспортная система» будет направлено 1,1 млрд руб.
Сегодня, 25 марта, на заседании краевого правительства Пермского края была поднята тема реализации проекта «Интеллектуальная транспортная система» в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Проект в регионе начал реализовываться в этом году. Как подчеркнул глава Прикамья Дмитрий Махонин, интеллектуальная транспортная система — это современные информационные технологии, которые уже сегодня ежедневно помогают водителям, пассажирам и пешеходам.
Дмитрий Махонин, глава Пермского края:
— Это умные светофоры, которые быстро и эффективно помогают решать вопросы пробок, и комплексы весогабаритного контроля, помогающие регулировать безопасность и качество дорог: чтобы большегрузный транспорт не портил дороги. Это и информационные табло, и функционирование Центра безопасности дорожного движения, и работа портала «Управляем вместе», на котором в режиме онлайн можно посмотреть, в каком состоянии дорога, какая техника там работает.
Так, до 2025 года благодаря системе планируется повысить уровень безопасности движения, сократить в 3,5 раза количество погибших в ДТП. В два раза сократиться время задержек в пути, снизится расход топлива и масса выбросов вредных веществ в атмосферу. Сократятся площади зон повышенного износа дорог.
В течение 2020—2024 годов на реализацию системы в Перми, Пермском муниципальном районе, Краснокамском и Добрянском городских округах будет направлено 1,1 млрд руб. из федерального бюджета.