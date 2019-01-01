Ветеранам «Азота» вручают юбилейные медали Поделиться Поделиться Твитнуть

В Год памяти и славы по указу Президента Российской Федерации участники войны и труженики тыла награждаются юбилейными медалями за мужество и заслуги перед Отечеством. В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» награду получит 41 человек. Ещё 134 медали будут вручены ветеранам, проживающим в округах депутатов-азотчиков, сообщает пресс-служба предприятия.

Первые медали в начале марта за мужество и заслуги перед Отечеством получили азотчики — участники войны Анатолий Чудинов и Юрий Бобылев. Отметим, награждение прошло с соблюдением режима безопасности на фоне коронавирусной пандемии.

Юрию Бобылеву в марте 2020 года исполнилось 94 года. 44 года Юрий Степанович проработал на заводе, был секретарём комитета комсомола, прошёл путь от машиниста компрессора в аммиачном производстве до старшего инженера производственно-технического отдела. Поздравил его с днём рождения и вручил памятную медаль депутат Березниковской городской думы, руководитель административной службы филиала «Азот» Владимир Иопа.

Юрий Бобылев, ветеран Великой Отечественной войны:

— С детства и дед, и отец учили ничего не бояться. Если считаешь, что-то невозможно сделать — делай, и всё получится! Больше учись, читай. Отец ушёл добровольцем на фронт в самом начале войны. В 1942 году, в 15 лет, я был зачислен в Архангельскую школу юнг. Но когда уже заканчивался срок обучения, мы с товарищами попали под бомбёжку. Я получил травму головы, в результате которой серьёзно пострадало зрение. После лечения в госпитале вернулся в Березники, а в ноябре 1943 года вновь был призван в армию и направлен на учёбу в артиллерийское училище. В 1944 году делегирован на комсомольскую работу в одно из военных училищ Свердловской области. Тогда шли бои в Украине. Меня посылали в командировку два раза. Нам передавали военнопленных, и мы сопровождали их в Свердловск и в Соликамск.

В Совете ветеранов филиала «Азот» состоят на учёте два участника ВОВ, 39 тружеников тыла и более 400 детей войны. Кстати, дети войны получат памятные знаки Пермского края.

Депутаты-азотчики также поздравят ветеранов, проживающих в округах. Всего до 9 Мая медали за мужество и заслуги перед Отечеством в Березниках получит 601 участник войны и труженик тыла.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Эти медали — лишь небольшая часть той благодарности, которую мы испытываем к героям, ветеранам войны и труженикам тыла. Невозможно переоценить подвиг, который они совершили. Троим нашим азотчикам присвоено звание Героя Советского Союза. Искренне рад, что в добром здравии сейчас двое наших участников Великой Отечественной войны. Весь Год памяти и славы будет проходить на «Азоте» под знаком 75-летия Великой Победы.

По сообщению пресс-службы предприятия