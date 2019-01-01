«Аэрофлот» резко снизил цены на билеты из Перми в Москву Поделиться Поделиться Твитнуть

Авиакомпания «Аэрофлот» снизила цены на билеты из регионов в Москву. Так билет по маршруту Пермь — Москва (Шереметьево) в марте, апреле и мае 2020 года можно купить за 3500 руб. На 1 июня и позднее стоимость билета составляет почти 7 тыс. руб.

Лоукостер «Победа» (Внуково) сохраняет низкие цены — билеты базовой категории стоят 1999 руб. до 23 апреля, позднее — 2399 руб. с дополнительным повышением в майские праздники. Стоимость билетов авиакомпании S7 (Домодедово) превышает 5 тыс. руб.

Ранее билеты «Аэрофлота» из Перми в Москву стоили 5-6 тыс. руб.