В Пермском крае начал работать штаб волонтёров-медиков Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае на базе регионального офиса Общероссийского народного фронта начал работать штаб волонтёров-медиков. О его работе рассказывает сайт губернатора и правительства региона.

С работой штаба ознакомился глава Пермского края Дмитрий Махонин. Общаясь с волонтёрами, он отметил важность оказываемой помощи в ситуации с коронавирусом.

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— Мы должны помогать нашим землякам, старшему поколению, особенно тем, у кого нет близких, которые могли бы сходить за продуктами или помочь с платежами. Ещё важно, чтобы волонтёры и социальные участковые, которые за день могут несколько раз посетить места массового скопления людей, были защищены.

В ходе встречи глава региона вручил волонтёрам-медикам средства индивидуальной защиты и пожелал ребятам успехов.

Волонтёры собирают заявки представителей старшего поколения и пациентов с хроническими заболеваниями, находящихся дома на самоизоляции. Оставить заявку можно по телефону 8 (800) 200-34-11.

Первые обращения на телефон поступили на прошлой неделе. Уже на следующий день обратившейся пенсионерке была доставлена продуктовая корзина. Количество поступивших заявок растёт. Большая часть из них касается доставки продуктов и лекарств.

По словам регионального координатора общественного движения «Волонтёры-медики» Анастасии Зацепуриной, волонтёрами стали более 70 человек. Набор желающих продолжается.

«К нам может присоединиться любой желающий старше 18 лет, с прививкой от гриппа», — пояснила Анастасия и добавила, что, помимо доставки продуктов, волонтёры могут выгулять собак, а также оплатить коммунальные услуги.