Жители России назвали самые важные поправки в Конституцию Поделиться Поделиться Твитнуть

В топ-5 наиважнейших поправок в Конституцию России попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат. Эти поправки отметило от 92% до 95% опрошенных, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

ВЦИОМ обнародовал данные исследования о важности для россиян конкретных поправок, планируемых к внесению в Конституцию.

Высокие позиции также заняли обязательство со стороны государства оказывать поддержку научно-технологическому развитию страны. Эту поправку считают важной 91% опрошенных. Также девять из десяти россиян выступают за важность признания государства ответственным за защиту прав трудящихся и установление МРОТ не менее прожиточного минимума (90%).

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию запланировано на весну этого года.