У владельцев карт «Клуб ПЗСП» стало больше возможностей для покупок и отдыха Поделиться Поделиться Твитнуть

Бонусная программа АО «ПЗСП» выходит на новый уровень. Сегодня к «Клубу ПЗСП» присоединились уже более 60 компаний. А это значит, что у работников предприятия и покупателей его квартир стало больше возможностей для полезных приобретений и интересного отдыха, сообщает пресс-служба предприятия.

Программа «Клуб ПЗСП» действует на АО «ПЗСП» с 2009 года. Её участниками автоматически становятся сотрудники предприятия и покупатели его квартир. В настоящее время членами клуба являются почти 5000 жителей Прикамья. Программа позволяет воспользоваться скидками и спецпредложениями от предприятия и его партнёров. Например, скидку можно получить в партнёрских магазинах мебели или бытовой техники и сразу обустроить свою новую квартиру от ПЗСП.

Кроме того, начиная с 2019 года каждый член «Клуба ПЗСП» может получать хорошие деньги за рекомендацию наших квартир потенциальным клиентам.

Список предприятий-партнёров постоянно пополняется, актуальную версию вы всегда можете уточнить на сайте «Клуба ПЗСП». Чтобы получить карту «Клуба ПЗСП», покупателям квартир от АО «ПЗСП» достаточно просто заполнить анкету на сайте.