На довыборы в краевое Заксобрание по округу №2 зарегистрированы шесть кандидатов Поделиться Поделиться Твитнуть

Окружная избирательная комиссия № 2 закончила проверку документов на регистрацию кандидатов на дополнительных выборах депутата Законодательного собрания Пермского края по одномандатному округу №2.

Процедуру регистрации прошли шесть кандидатов: Вячеслав Григорьев («Единая Россия»), Георгий Балашов (ЛДПР), Владимир Степанов («Справедливая Россия»), Валерий Смолин («Демократической партии России»), Владимир Зыков («Партии за справедливость!») и Константин Лоран («Партия Прогресса»).

В регистрации было отказано представителю КПРФ Леониду Любимову за нарушение в оформлении документов. Окружная избирательная комиссия уведомляла кандидата, но исправления не были внесены в определённые законом сроки. Леонид Любимов пытался оспорить решение комиссии об уведомлении, однако суд встал на сторону избиркома, подтвердив правомерность его действий. В настоящее время кандидат от КПРФ оспаривает решение окружной комиссии об отказе в регистрации в суде.

Отметим, что кандидатам трёх партий, которые не освобождены от сбора подписей, необходимо было собрать не менее 1952 и не более 2147 подписей избирателей в поддержку своего выдвижения. Валерий Смолин, Владимир Зыков, Константин Лоран сдали необходимое количество подписей избирателей для регистрации.

Путём случайной выборки 20% подписей (в данном случае, 390 подписей) были отобраны и проверены членами окружного избиркома. По результатам проверки у Константина Лорана 362 (92,82%) достоверных подписей, у Валерия Смолина — 360 (91,67%), у Владимира Зыкова — 359 (91,39%). В соответствии с действующем законодательством данные кандидаты, сдавшие необходимое количество подписей, были зарегистрированы.