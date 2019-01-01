«Мотовилихинские заводы» могут получить поддержку от государства на фоне коронавируса Увеличен список системообразующих предприятий Поделиться Поделиться Твитнуть

Правительственная комиссия РФ по экономической политике утвердила новую редакцию списка системообразующих предприятий. Он увеличился почти до 600 компаний. Доклад о перечне предприятий и вводимых мерах поддержки представил бывший губернатор Пермского края, а ныне министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Об этом сообщает международная ассоциация аэропортов.

Компании из этого списка, в случае ухудшения финансово-экономического положения или возникновения таких рисков, может обратиться в комиссию для получения мер государственной поддержки.

Среди компаний, имеющих отношение к Пермскому краю, — АО «Новомет-Пермь», АО «ОДК-ПМ», АО «ОХК «Уралхим», ГК «Продо», ООО «Нестле Россия»», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Мотовилихинские заводы», ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «Т Плюс», ПАО «УралкалийИ» (НДПИ), «Свеза», ФГУП «ВГТРК».

В списке ряд российских аэропортов и управляющих ими компаний. Пермский аэропорт как отдельное юрлицо в списке системообразующих предприятий и имеющих возможность на господдержку не значится.

Среди возможных преференций для членов списка — предоставление отсрочки по налоговым платежам, компенсация убытков туроператоров, реструктуризация кредитов и другое.

Напомним, «Мотовилихинские заводы» находятся в банкротстве. На предприятии введено конкурсное управление. Предприятие производит артиллерийское оборудование.