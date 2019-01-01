Промышленникам необходимо учитывать при организации производства необходимость карантинных мер Поделиться Поделиться Твитнуть

Краевой оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции впервые состоялся в режиме видеоконференцсвязи. Его участниками стали руководители 47 крупных промышленных предприятий, на которых трудятся свыше 100 тыс. жителей Пермского края, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Ситуация с распространением коронавируса в регионе находится под контролем,подчеркнул глава Прикамья Дмитрия Махонин. По словам руководителя региона, важно уделить внимание потребности сотрудников промышленных предприятий брать больничные или уходить на самоизоляцию.

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— В первую очередь это касается сотрудников, у которых есть многодетные семьи. Вы знаете, что у нас карантин, есть определённые ограничения по посещению школ. Получается, что дети предоставлены сами себе, если родители находятся на работе. Это недопустимо.

По словам руководителя Роспотребнадзора по Пермскому краю, главного санитарного врача Виталия Костарева, руководители предприятий должны идти навстречу сотрудникам и отправлять их незамедлительно домой в случае возникновения симптомов ОРВИ либо если они вернулись из заграничных поездок.

Особое внимание на совещании уделили организации специальных обсерваций на предприятиях непрерывного цикла производства. Глава Прикамья Дмитрий Махонин поручил краевому минпрому в кратчайшие сроки направить промышленникам соответствующие рекомендации, как должны быть устроены подобные пункты изоляции.

Заместитель председателя правительства — министр промышленности Пермского края Алексей Чибисов напомнил, что в регионе организована бесперебойная поставка товаров первой необходимости. Также он отметил, что на данный момент уже ведутся переговоры со службами доставки продуктов на дом.

Глава Прикамья поручил проработать вопрос доставки продовольствия в кратчайшие сроки. Также он предложил проработать возможность доставки за приемлемую цену обедов людям, находящимся в самоизоляции.