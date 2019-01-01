Наш ответ коронавирусу: Пермская филармония представляет проект #КультурныйКарантин Поделиться Поделиться Твитнуть

В марте ежедневные трансляции концертов на сайте filarmonia.online можно увидеть в 19:00. Об этом сообщают в пресс-службе краевой филармонии.

24 марта. Юрий Башмет и «Солисты Москвы» (6+)

Трансляция концерта из архива Пермской филармонии (запись от 29 марта 2017 года).

В программе — произведения А. Дворжака, Н. Паганини, П. И. Чайковского, Ф. Шуберта.

25 марта. Джазовый квинтет Vano Bamberger & band (Германия) (6+)

Трансляция концерта из архива Пермской филармонии (запись от 26 марта 2018 года).

Для пермских любителей джаза — блестящие виртуозные импровизации на сильно пульсирующем ритме, достойные Джанго Рейнхардта.

26 марта. Концерт органной музыки. Солистка Пермской филармонии Евгения Камянская (орган) (6+)

Концерт будет показан в прямой трансляции из Органного зала филармонии.

Программа концерта будет объявлена дополнительно.

27 марта. Николай Луганский, фортепиано (Москва) (6+)

Трансляция концерта из архива Пермской филармонии (запись от 30 сентября 2018 года).

Сольный концерт выдающегося музыканта современности, одного из лучших пианистов мира. Прозвучат Клод Дебюсси, Фредерик Шопен, Александр Николаевич Скрябин, Сергей Васильевич Рахманинов.

28 марта. Молодёжный хор Balsis и Илона Биргеле, орган (Латвия) (6+)

Трансляция концерта из архива Пермской краевой филармонии (запись от 3 октября 2018 года).

Для концертной программы в Перми гости из Латвии подготовили популярные у себя на родине песни известных латвийских композиторов, таких как Раймонд Паулс, Улдис Стабулниекс, Язепс Витолс, Люция Гарута, Эрик Эшенвальд, Раймонд Tигулс, Петерис Плакидис, Рихард Дубра. Кроме того, в этот вечер прозвучит музыка Сергея Рахманинова, Георга Фридриха Генделя и современного американского композитора Эрика Витакра.

29 марта. Концерт оркестра русских народных инструментов Пермской филармонии (6+)

Концерт будет показан в прямой трансляции из Органного зала филармонии.

Программа концерта будет объявлена дополнительно.

30 марта. Russian Saxophone Quartet (6+)

Трансляция концерта из архива Пермской краевой филармонии (запись от 26 декабря 2017 года).

В программе: И.-С. Бах. В.-А. Моцарт, М. и Ф. Жанжан, С. Прокофьев. Г. Лаго, Р. Щедрин. «В подражание Альбенису», Ж. Ноле, К. Дженкинс, Ф. Гайсс, Ю. Поволоцкий, Г. Манчини, П. Итюрральде, М. Леонтович, В. Косма, Дж. Браун.

31 марта. «Хоровая музыка современных композиторов». Премьера Уральского государственного камерного хора Пермской филармонии (6+)

Концерт будет показан в прямой трансляции из Органного зала филармонии.

Концертная программа «Любовь, мечты, желания и надежды» посвящена произведениям композиторов XX—XXI веков из репертуара Уральского государственного камерного хора (УГКХ). Прозвучит музыка Ф. Пуленка, Н. Сидельникова, Ю. Гальперина, А. Изосимова.