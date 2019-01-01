Дмитрий Енцов журналист Представлены три варианта реконструкции стадиона «Юность» Создание проекта обошлось в 3,8 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ООО «Верхнекампроект»

ООО «Верхнекампроект» представил три варианта реконструкции пермского стадиона «Юность».

В компании отметили, что все разработанные концепции «предполагают переустройство стадиона (ледовой арены) и демонтаж существующего здания с подтрибунными помещениями».

«Для всех концепций принято единое зонирование внутренних помещений, которое выполнено по принципу формирования открытого гостевого пространства, позволяющего посетителям легко ориентироваться и передвигаться по территории стадиона», — пояснили в компании.

Концепции переданы МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Орлёнок», которое является заказчиком проекта.

Напомним, конкурс на разработку концепции реконструкции объявлен в августе 2019 года. При начальной (максимальной) цене в 3,874 млн руб. «Верхнекампроект» предложил выполнить работы за 3,8 млн руб., с ним и был заключён контракт.

ООО «Верхнекампроект»

По условиям контракта компания должна была представить три варианта реконструкции: открытая арена с трибунами на 2,5 тыс. зрителей, полузакрытая арена с трибуной под навесом вместимостью также на 2,5 тыс. зрителей и полностью крытая арена. При последнем варианте сооружение стадиона будет трёхэтажным, хотя вместимость трибуны также составит 2,5 тыс. зрителей.

При этом сооружение должно быть предназначено для круглогодичного проведения массовых мероприятий (концертов, фестивалей) с аудиторией в 4 тыс. зрителей.

Кроме того, во всех вариантах должна быть предусмотрена парковка на 70 машино-мест.

Напомним, стадион был открыт в начале 1930-х годов, но в последние 40 лет не реконструировался.