«ЭР-Телеком» и минкомсвязи РФ запустили портал развлечений для россиян на карантине Поделиться Поделиться Твитнуть

АО «ЭР-Телеком Холдинг» (бренд «Дом.ru») совместно с АНО «Цифровая экономика» и Минкомсвязи России запустили портал со списком полезных сервисов для тех, кто вынужден находиться дома на карантине.

На сайтах-агрегаторах «все.онлайн» и «vseonline.online», ставших дополнительными элементами государственного плана по противодействию короновирусной инфекции, собрано большинство необходимых для комфортного времяпровождения сервисов.

Это онлайн-кинотеатры, обучающие платформы, сервисы по доставке еды, телемедицина и другое. Имеются также почтовые услуги с возможностью доставки товаров до двери клиента и бесконтактной оплатой.

Всего на портале представлено более 60 сервисов. Со временем список сервисов обещают расширить.

Напомним, «ЭР-Телеком дополнительно предоставил для своих пользователей до 30 апреля бесплатный доступ к образовательному и развлекательному телевизионному контенту, а также обеспечил увеличение скорости интернета до 100Мбит\сек без доплаты.

Подключение новых пользователей к сервисам компании сокращено до 24 часов с момента обращения.