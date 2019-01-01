Дмитрий Енцов журналист Контрольно-счётная палата Перми выявила нарушений на 6,7 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

На пленарном заседании Пермской городской думы 24 марта с докладом выступила председатель Контрольно-счётной палаты города Перми Мария Батуева.

По её словам, общий объём выявленных нарушений в финансовом отношении достигает 6,7 млрд руб. Из них 85% нарушений относятся к формированию бюджета города — на 5,7 млрд руб.

Сумма в 3,2 млрд руб. относится к нарушениям в социальной сфере, 829 млн руб. — к развитию инфраструктуры, 771 млн руб. — к сфере городского хозяйства.

Кроме того, 16 земельных участков и 13 территорий используются незаконно, 11 участков — пустуют.

В пресс-службе горадминистрации пояснили, что основная часть вопросов, озвученных в отчёте КСП, была урегулирована ещё до принятия депутатами проекта бюджета, что позволило сохранить в бюджете эти расходы.

«Замечания экспертов к проекту бюджета были связаны с изменениями в бюджетной политике, а их объём вызван ростом параметров бюджета в целом, расходов капитального характера или принятием новых расходных полномочий», — пояснили в мэрии.

В частности, как сообщили в горадминистрации, по новым полномочиям по финансированию частных школ и детских садов, выплате многодетным семьям, ремонту фасадов многоквартирных домов замечания составили 26% от общего объёма замечаний – сумма посчитана за три года. Также эксперты обозначили ряд рисков по расходованию средств капитального характера, однако стоимость таких расходов была внесена в общую сумму замечаний.



