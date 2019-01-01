Время покупать квартиры в ЖК «Салют» Поделиться Поделиться Твитнуть

На строительной площадке ЖК «Салют»1 (ул. Камская, 2/4) полностью завершилось устройство «свайного поля». Всего установлено 516 свай — у ЖК «Салют» будет крепкое и надёжное основание. Подготовительные работы и работы по устройству котлована одни из самых сложных и ответственных этапов при строительстве нового дома, хотя они не так заметны и длятся достаточно долго.

Все строительные работы в ЖК «Салют» проводятся в соответствии с установленными требованиям технических регламентов и проектной документацией, получившей положительное заключение негосударственной экспертизы.

Независимым контролирующим органом является Инспекция государственного строительного надзора Пермского края.

Контроль ведется с даты получения государственным органом извещения о начале строительства и до даты выдачи заключения о соответствии построенного объекта установленным требованиям, т. е. до окончания строительства.

На сегодняшний день ЖК «Салют» прошел проверку уже двух этапов работ:

1. Подготовительные работы, включающие в себя работы в соответствии с проектом организации строительства, а именно: устройство временных дорог и ограждения, вынос сетей, монтаж временных бытовых зданий, прокладка сетей временного электроснабжения, обустройство площадок для хранения строительных материалов, площадки для чистки и мойки колес.

2. Земельные работы — подготовка земельного участка и устройство основания под фундаменты в котловане.

Сейчас ведутся работы по бетонированию ростверков под колонны. Готовность дома составляет 2%. Ещё немного времени, и мы с вами начнем считать этажи и наблюдать за ростом «Салюта».

Приобретение недвижимости — это грамотное и надёжное вложение денег. В зависимости от жизненной ситуации — это могут быть инвестиции в будущее (для последующей сдачи в аренду или продажи) или решение квартирного вопроса. Удачное месторасположение ЖК «Салют» — рядом с городом, комфортная стоимость квартир и удобные планировки — аргументы, руководствуясь которыми, многие принимают решение о покупке жилья именно в ЖК «Салют».

Успевайте, пока есть из чего выбирать!

Узнать подробности об условиях приобретения, выбрать понравившуюся планировку и получить консультацию по вопросам кредитования можно в офисах продаж компании PAN City Group2 по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, Шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2 этаж и по телефону (342) 207-17-07.

Мы всегда на связи! +7 922 357 17 17 (Viber, What’s App, Telegram)

1 ЖК «Салют» — строящийся многоквартирный дом по адресу: Пермский край, Пермский район, Кондратовское сельское поселение, дер. Кондратово, ул. Камская, 2/4. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства наш.дом.рф, а также на сайте salutdom.ru.

2 PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».