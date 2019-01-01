Платим по-новому МФЦ поможет скорректировать платежи за вывоз мусора Поделиться Поделиться Твитнуть

Центры «Мои документы» начали приём заявлений на внесение изменений в сведения о количестве проживающих в квартире. Это связано с переходом на новую систему начисления платы за коммунальную услугу по обращению с твёрдыми бытовыми отходами.

Считать с человека

Напомним, с начала 2020 года плата за вывоз мусора в многоквартирных домах напрямую зависит от количества жильцов, а не от имеющихся в собственности квадратных метров, как это было в 2019 году. С 1 января 2020 года платёж составляет 72,86 руб. за одного человека. Именно поэтому жителей Пермского края призывают проверить правильность данных на своих платёжных документах и внести изменения, если это необходимо.

Соответствующая услуга появилась в многофункциональных центрах Прикамья. Теперь, чтобы внести изменения в сведения о количестве жильцов, достаточно обратиться в любой офис МФЦ, взяв с собой документы, подтверждающие сведения о количестве проживающих в квартире.

Анна Швалёва, начальник отдела по взаимодействию с органами власти Пермского краевого МФЦ:

— Таким документом может быть справка о составе семьи из управляющей компании или ТСЖ, а также копия квитанции другой ресурсоснабжающей организации с имеющимися сведениями о количестве жильцов в квартире. Специалисты многофункционального центра примут документы и передадут их региональному оператору ПКГУП «Теплоэнерго».

Помощь по запросу

Теперь в офисах МФЦ доступна ещё одна услуга, связанная с вывозом мусора. Горожане могут обратиться к специалистам с заявлением об открытии или закрытии лицевого счёта на оплату вывоза коммунальных отходов. Обратиться с таким запросом могут жители многоквартирных или индивидуальных жилых домов, которым по каким-то причинам не приходят квитанции за вывоз бытовых отходов.

«Закрытие лицевого счёта может потребоваться при продаже недвижимости. А также в случае если объект утрачен вследствие пожара и в нём никто не проживает, а квитанции при этом продолжают приходить», — рассказали в МФЦ.

Больше услуг

Специалисты напоминают, что, помимо получения новых услуг, пермяки могут обратиться в многофункциональные центры для того, чтобы подать заявление в адрес регионального оператора по вывозу твёрдых коммунальных отходов о перечислении (возврате) ошибочно уплаченных денежных средств и при необходимости изменить сведения о собственнике недвижимости.

Таким образом, теперь жители Пермского края могут получить четыре услуги ПКГУП «Теплоэнерго» через МФЦ: подать заявление об изменении количества проживающих в квартире или индивидуальном доме, написать запрос о возврате ошибочно уплаченных денежных средств, открыть/закрыть лицевой счёт и при необходимости изменить сведения о собственнике.

Как отмечают специалисты центра, услуги пользуются спросом у горожан. В 2019 году сотрудники многофункциональных центров приняли более 7 тыс. обращений в адрес регоператора, за два месяца 2020 года уже принят 4021 пакет документов.

Сегодня в крае действуют 54 филиала и более 200 территориально обособленных структурных подразделений «Мои документы». Приём жителей, желающих решить определённые вопросы, связанные с вывозом мусора, осуществляется во всех филиалах «Мои документы» Пермского края.

«Все услуги МФЦ, связанные с обращением твёрдых коммунальных отходов, жителям Пермского края оказываются бесплатно», — подчёркивают в МФЦ.

По капремонту — в МФЦ

Помимо услуг, связанных с вывозом мусора, жители Прикамья могут обратиться в МФЦ и для решения других вопросов в сфере ЖКХ. Например, в офисах МФЦ можно получить целый ряд услуг, касающихся капитального ремонта многоквартирных жилых домов, включая внесение изменений в сведения о владельце недвижимости, о площади жилого помещения в многоквартирном доме, о корректировке доли/долей собственности, если эти данные неверно указаны в квитанции. Также есть возможность написать заявление о возврате ошибочно уплаченных денежных средств, о предоставлении информации по начисленным и уплаченным взносам на капитальный ремонт либо справки о собираемости взносов в целом по многоквартирному дому.

Как пояснили специалисты МФЦ, ответ на такие запросы заявитель получает в течение 30 дней по почте, онлайн или по телефону (форму ответа можно выбрать при обращении). Кроме того, в любом региональном центре жители многоквартирных домов могут получить дубликаты квитанций на оплату капремонта, расчёт пеней, справки об отсутствии или наличии задолженности, акты сверки расчётов по лицевому счёту. Причём такие документы выдаются заявителю непосредственно в день обращения.

Получить более подробную информацию можно по телефону 8-800-550-05-03.