Дмитрий Махонин поручил проверить прочность грунта на месте будущего строительства театра оперы и балета в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин поручил институту «Галургия» проверить грунт на предполагаемом месте строительства новой сцены театра оперы и балета. Об этом он сообщил в интервью порталу Properm.

Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края:

— Надо уже начать строить. Единственное, что нужно сделать до начала — дополнительно проверить относительно бюджетных трат. Например, по тому же театру я попросил институт «Галургия» проверить: грунты в сквере Татищева способны вынести нагрузку под зданием? Если да — супер. Если требуются средства на укрепление, то сколько? Если это дорого — тогда нет, надо думать другие варианты. Деньги не безграничны, а проблем очень много. Проблема с театром в Перми самая «кричащая»? Нет. Нужно ли театр строить? Считаю, что нужно, потому что ожидания общества уже годами раскачаны.

Напомним, ранее дополнительные средства потребовались на зоопарк, так как используемый проект был применён на другой площадке с иным грунтом. В результате фундаменты «поплыли».