В Верещагино сообщили о семейной паре с предварительным положительным тестом на коронавирус Семья госпитализирована до получения окончательных результатов анализов Поделиться Поделиться Твитнуть

Главный врач Верещагинской районной больницы Василий Шестаков сообщил, что в Верещагинском районе выявлено два предполагаемых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает «Верещагинский вестник».

По словам Шестакова, признаки болезни зафиксированы у семейной пары, вернувшейся из другой страны.

«У обоих наблюдались признаки ОРВИ, предварительный анализ мазка в Перми дал положительный результат. Женщина и мужчина госпитализированы в посёлок Уральский. Окончательный результат станет известен позже, после проверки в Новосибирске. Сейчас берут мазки у всех, с кем пара контактировала».

Напомним, в Пермском крае коронавирус подтверждён у трёх человек.