В Пермском крае выросло число систематически занимающихся физкультурой и спортом жителей Поделиться Поделиться Твитнуть

В 2019 году 39,8% жителей Пермского края в возрасте от 3 до 79 лет регулярно, не менее трёх раз в неделю, занимаются спортом. Такие данные приводит краевое минспорта.

В 2018 году этот показатель составлял 36,4%.

По данным ведомства, выросла активность среднего поколения (женщины 30—54 лет и мужчины 30—59 лет), и ещё сильнее — старшего (женщины 55—79 лет и мужчины 60—79 лет). По сравнению с 2018 годом рост в этих возрастных категориях составило 4,1% и 3,1%. Общие показатели в этих возрастах достигли 27% и 12,25% соответственно.

Как отмечает минспорта, важную роль в привлечении населения к занятиям физкультурой сыграли проекты, реализуемые на территории Пермского края. В частности, организация бесплатных занятий для общеобразовательных учреждений во внеучебное время, проведение физкультурно-оздоровительных занятий в рамках проекта «Старшее поколение».

Кроме того, серьёзно повлияли строительство и ремонт спортивной инфраструктуры, а также её доступность для населения. Так, в прошлом году в Прикамье построены три межшкольных стадиона, восемь универсальных площадок, а также стадион в Губахе. Проведена реконструкция стадиона «Гайва» с привлечением федеральных средств в рамках национального проекта «Демография». Возведены две ледовые арены — в Губахе и Березниках.