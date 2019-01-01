Компенсация за незаконное уголовное преследование в Прикамье составила 2 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Карагайский районный суд рассмотрел иск местного жителя к министерству финансов РФ о возмещении морального и материального вреда за незаконное уголовное преследование. Суд, ознакомившись с доводами, вынес решение в пользу истца, но возмещение составило всего 2 тыс. руб.

Установлено, что ОМВД Карагайского района получило ложное заявление в отношении истца и касалось угрозы убийством. При этом автор заявления также настраивала против истца неких свидетелей.

Таким образом истец не мог заниматься работой на ферме, посещал очные ставки, недополучил доход. Кроме того, после одного из визитов в полицию истец попал в ДТП.

В итоге уголовное преследование в отношении истца было прекращено за отсутствием состава преступления и за истцом было признано право на реабилитацию. При этом суд установил, что незаконным привлечением к уголовной ответственности истцу были причинены физические и нравственные страдания:

«Следствие длилось более года, в течение которого истец находился в состоянии стресса, что повлекло ухудшение его физического и психического состояния. Истец расходовал денежные средства на адвоката, ездил в ОВД на своей машине и понес расходы на бензин. Назначена и проведена без его согласия судебно-медицинская психиатрическая экспертиза, а на обратном пути автомобиль ОВД попал в ДТП, в результате которого был причинен ему вред здоровью средней степени тяжести».

Однако сумма компенсации оказалась низкой.