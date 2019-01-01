Вручение Строгановской премии могут перенести на осень Из-за коронавируса приём заявок продлён до 30 апреля Поделиться Поделиться Твитнуть

Правление РОО «Пермское землячество» сообщило о том, что проведение 16-го съезда землячества и церемонии вручения Строгановских премий за 2019 год может быть отложено на осень 2020 года. Данные меры принимаются из-за эпидемии в России коронавируса.

Кроме того, приём заявок на Строгановскую премию Пермского землячества продлён до 30 апреля 2020 года.

В данный момент, выдвинуто:

— три номинанта в категории «За честь и достоинство» (учёный Георгий Воронов, заслуженный строитель РФ Михаил Плеханов, главный дирижёр Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов)

— пять — «За высокие достижения в общественной деятельности» (писательница Нина Горланова, руководитель Ассоциации энергетиков Западного Урала Данир Закиров, главный внештатный пульмонолог Министерства здравоохранения Пермского края Виталий Мишланов, президент Пермского представительства Российской Ассоциации по связям с общественностью Наталья Нечаева, доцент ПГМИ Вячеслав Шевчук)

— пять — «За высокие достижения в экономике и управлении» (директор ЗАО «Птицефабрика Чайковская» Пётр Бельков, Председатель Совета директоров ПАО «Метафракс» Армен Гарслян, генеральный директор «Геопласт-ПКНМ» Евгений Мокроносов, генеральный директор ПАО «Уралкалий» Дмитрий Осипов, директор по развитию ГК «ЭРИС« Дмитрий Юрков ).

— четыре — «За высокие достижения в науке и технике» (академик РАН Александр Барях, Управляющий ООО «ЭЛКАМ» Анатолий Галкин, заведующий кафедрой предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса ПГНИУ Валерий Голубцов, доктор химических наук Андрей Масливец).

— шесть — «За высокие достижения в области культуры и искусства» (народный мастер Пермского края Андрей Канюков, режиссёр Борис Караджев, актёр Альберт Макаров, скульптор Алексей Матвеев, художник Андрей Прахов, писатель Павел Селуков).

— три — «За высокие достижения в спорте» (обладатель кубка России по тяжёлой атлетике Андрей Десятков, двукратная чемпионка мира в санном спорта Екатерина Катникова, тренер БК «Парма» Вячеслав Шушаков).