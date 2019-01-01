В Пермском крае 26 марта пройдёт проверка систем оповещения Поделиться Поделиться Твитнуть

На территории Пермского края 26 марта пройдёт комплексная техническая проверка региональной системы оповещения. Об этом сообщает министерство территориальной безопасности Пермского края.

Система оповещения проверяется ежегодно при подготовке сил и средств Пермского края к паводку. Проверка будет произведена с запуском местных, локальных и объектовых систем оповещения с включением сирен. Включение сирен носит учебный характер, жителям и гостям Пермского края просьба соблюдать спокойствие.