Пермский край поднялся на 37 позиций в рейтинге реализации молодёжной политики Поделиться Поделиться Твитнуть

Федеральное агентство по делам молодёжи обнародовало итоговый рейтинг-2019 эффективности субъектов страны по реализации молодёжной политики. Согласно его данным, Пермский край занял 31-е место, сообщает сайт губернатора и правительства Прикамья.

Это на 37 позиций выше, чем в 2018 году.

Регионы оценивались по 85 критериям, которые соответствуют основным направлениям деятельности Росмолодёжи.

В 2019 году критерии разделили на четыре крупных блока: мероприятия, финансовая поддержка инициативной молодёжи и НКО, обеспечение реализации государственной молодёжной политики, культурное направление.

Всего в 2019 году в Прикамье было проведено 198 молодёжных мероприятияй в которых приняли участие более 125 тыс. человек.

Так, в 2019 году Пермский край принял XXVII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», участниками которого стали более 3 тыс. молодых людей из 80 регионов России.

Кроме того, региональная «Студенческая концертно-театральная весна» вузов и учреждений профобразования собрала более 15 тыс. участников и зрителей.