Реконструкция СК «Олимпия» завершится в течение двух месяцев Поделиться Поделиться Твитнуть

Глава Пермского края Дмитрий Махонин ознакомился с ходом строительства второй очереди спорткомплекса «Олимпия-Пермь». Строительные работы на объекте перешли в завершающую стадию — реконструкцию планируется завершить в течение двух месяцев, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Новый комплекс главе региона представил министр по управлению имуществом Николай Гончаров. По словам руководителя, после реконструкции площадь комплекса увеличится практически на 10 тыс. кв. м, что вдвое повысит его пропускную способность. В «Олимпии» будут обустроены отдельные входные группы для посетителей центра плавания и фитнес-центра, комфортные вестибюли с гардеробами. Рост количества посетителей не отразится на комфорте и качестве услуг.

В ходе визита в «Олимпию» Дмитрий Махонин обратил особое внимание на обустройство нового центра детского плавания. По словам главы региона, важно, чтобы «Олимпия» стала не только самым большим спорткомплексом, но и объектом, показательным в части качества услуг и безопасности.

Напомним, в спорткомплексе начнёт работу полноценный детский центр обучения плаванию площадью 1500 кв. м, с тремя чашами специализированных бассейнов разной глубины, комфортным залом ожидания для родителей. Численность детей, обучаемых плаванию, увеличится с 2,3 тыс. до 3,5 тыс. человек, то есть более чем на 140 групп.

Сейчас завершается отделка помещений, в ближайшее время начнётся подготовка к вводу объекта в эксплуатацию. После реконструкции в новой очереди здания спорткомплекса расположится фитнес-центр: в нём будет тренажёрный зал площадью 1,6 тыс. кв. м и пять залов для групповых занятий. Площадь фитнес-центра — более 3,5 тыс кв. м.

Общий объём инвестиций составляет порядка 580 млн руб. Отметим, что бюджетные средства в реализацию проекта не привлекались. После реконструкции здесь появится 50 новых рабочих мест.