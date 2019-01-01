Дмитрий Енцов журналист В день голосования по поправкам в Конституцию на избирательные участки Прикамья поступит 400 тыс. медицинских масок Поделиться Поделиться Твитнуть

На избирательные участки Пермского края в день голосования по поправкам в Конституцию РФ ожидается поступление большого объёма медицинских масок для членов избиркома, наблюдателей и голосующих. Об этом «Новому компаньону» рассказал председатель краевой избирательной комиссии Игорь Вагин.

«Мы ожидаем поступление до 400 тыс. масок», — отметил Игорь Вагин.

По его словам, маски приобретены на средства федерального бюджета, сумму приобретения он не назвал.

Кроме того, все участки будут продезинфицированы.

«Если голосующий сам придёт в маске, то никто не будет заставлять её снять, чтобы идентифицировать гражданина с его паспортом, это право гражданина», — пояснил председатель избиркома.

Всего в регионе планируется открытие 1,8 тыс. избирательных участков, привлечение 15,5 тыс. членов избиркомов и более 5 тыс. наблюдателей.

По словам Игоря Вагина, пока избирком ориентируется на ранее утверждённую дату голосования — 22 апреля, но ожидает окончательное решение из Москвы «в ближайшие дни», так как если дата не изменится, то нужно оперативно запускать процесс подготовки к голосованию.