Начальник краевого ГУФСИН Юрий Лымарь лично представил коллективу ИК-10 нового начальника
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Начальник ГУФСИН России по Пермскому краю Юрий Лымарь посетил исправительную колонию №10 в Чусовом.
Юрий Лымарь проверил коммунально-бытовые условия отбывания наказания осуждённых, организацию питания, социальную и воспитательную работу, медицинское обеспечение.
Также Юрий Лымарь провёл совещание, на котором зачитал личному составу приказ о назначении начальника ИК-10 Константина Макидона, который ранее был врио начальника.
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