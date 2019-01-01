Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Скончался Николай Боярчиков Вечерний концерт Камерного оркестра будет посвящён памяти балетмейстера Поделиться Поделиться Твитнуть

22 марта ушёл из жизни Николай Боярчиков, народный артист России, главный балетмейстер Пермского театра оперы и балета в 1971 — 1977 годах.

В некрологе на сайте театра сказано:

«Соболезнуем семье и близким Николая Николаевича и всем тем, кто трепетно хранит в сердце воспоминания о его спектаклях. С 1971 по 1977 год Николай Боярчиков работал в Перми, и этот период стал «золотым веком» в истории Пермского балета».

«Ушёл Николай Боярчиков, — пишет в фейсбуке музыкальный и театральный критик Лариса Барыкина. — Имя в балете легендарное. Его стиль, знаменитые спектакли, его танцовщики и его ученики-хореографы в Петербургской консерватории — так много за этим именем стоит! В Перми говорят — «Эпоха Боярчикова», и, хотя формально это всего шесть сезонов, проведённых им в начале 1970-х в Пермском театре оперы и балета в качестве главного балетмейстера, по факту это действительно — эпоха. Время фантастического взлета пермской труппы и пермской балетной школы, эпоха блистательных побед на международных конкурсах, эпоха невероятной любви пермяков к своей труппе, когда всех знали в лицо и знали по именам»

«Роль Перми в истории российского балета советского периода еще не понята, недооценена», — сказал однажды хореограф в интервью «Новому компаньону». Что касается его собственной судьбы, то в ней Пермь занимала действительно важное место.

Николай Боярчиков еще мальчиком попал в Пермь (тогда — Молотов) вместе с мамой, педагогом хореографического училища, эвакуированного в 1941 году из блокадного Ленинграда. В 1966-м он вновь оказался в Перми, теперь уже как балетмейстер. Марат Газиев, руководивший тогда пермской труппой, предложил Боярчикову перенести его комический балет «Три мушкетера» на музыку Баснера, который тот поставил в Ленинградском Малом театре оперы и балета (ныне — Михайловский театр). А с 1971 по 1977 год Николай Боярчиков уже лично возглавлял Пермский балет, и его период оказался настолько успешным и резонансным, что критики назвали эти шесть лет «золотым веком» в истории пермской труппы.

До сих пор при упоминании имени Боярчикова у пермских театралов загораются глаза. Его балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева, поставленный в 1972 году (возобновление 2007-го), не сходил со сцены более 35 лет, увлекая в шекспировский мир всё новых зрителей. В его труппе выросло целое поколение ярких личностей: Нина Дьяченко, Регина Кузьмичева, Любовь Кунакова, Галина Шляпина, Ольга Ченчикова, Надежда Павлова, Марат Даукаев, Геннадий Судаков, Кирилл Шморгонер, Олег Левенков, Юрий Петухов, Игорь Шаповалов, Виталий Дубровин. Публика буквально ломилась на спектакли с их участием: люди засветло приезжали к кассам на первых утренних трамваях, выстаивали длинные очереди, штурмовали окна театра.

Гимном этого периода стал балет «Орфей и Эвридика» под фонограмму зонг-оперы Журбина, записанную инструментальным ансамблем «Поющие гитары». Этот спектакль не касался социальной «злобы дня», но попадал в нерв времени своей хореографической лексикой, основанной на модерне, и образностью, возникающей на слиянии музыки, вокального слова и танца.

«Всю жизнь пытаясь воплотить невоплотимое, Боярчиков создает не только само произведение балетного театра, но и его контекст, раскрывая проблематику времени, соотнося человека-современника с миром, с вечностью, — отмечает балетный обозреватель Татьяна Кузовлева. — Театр Боярчикова, внешне рассудочный, рациональный, часто обвиняемый в холодности, в основе своей — театр исповедальный».

Сегодня время Боярчикова навсегда вошло в границы вечности.

Памяти великого хореографа Камерный оркестр Пермской оперы посвящает свой концерт, который сегодня, 23 марта, состоится при пустом зале. Трансляцию концерта можно увидеть на сайте театра и в социальных сетях. Начало в 19:00.



