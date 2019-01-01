Правительство РФ ускорит расходование средств бюджета на нацпроекты Поделиться Поделиться Твитнуть

Минэкономразвития РФ планирует ускорить выделение средств федеральной адресной программы на объекты нацпроектов до одного дня. Об этом сообщают «Ведомости».

Такие изменения нужны в том числе, чтобы поддержать экономику во время распространения коронавируса. Проект постановления министерство уже направило в правительство РФ.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что деньги адресной программы расходуются «недопустимо медленно». Таким образом, в 2019 году федеральный бюджет не израсходовал свыше 1 трлн руб., 150 млрд руб. из которых планировалось направить на нацпроекты.

Изменения помогут сделать бюджетные вложения более эффективными. В адресную программу на 2020-2022 годы включены инвестпроекты 10 нацпроектов. В 2020 году с помощью неё планируется потратить 838 млрд руб., в 2021 г. — более 870 млрд руб.

Отмечается, что министерство финансов РФ согласовало данный проект.