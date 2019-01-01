Правительство РФ ускорит расходование средств бюджета на нацпроекты
Минэкономразвития РФ планирует ускорить выделение средств федеральной адресной программы на объекты нацпроектов до одного дня. Об этом сообщают «Ведомости».
Такие изменения нужны в том числе, чтобы поддержать экономику во время распространения коронавируса. Проект постановления министерство уже направило в правительство РФ.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что деньги адресной программы расходуются «недопустимо медленно». Таким образом, в 2019 году федеральный бюджет не израсходовал свыше 1 трлн руб., 150 млрд руб. из которых планировалось направить на нацпроекты.
Изменения помогут сделать бюджетные вложения более эффективными. В адресную программу на 2020-2022 годы включены инвестпроекты 10 нацпроектов. В 2020 году с помощью неё планируется потратить 838 млрд руб., в 2021 г. — более 870 млрд руб.
Отмечается, что министерство финансов РФ согласовало данный проект.