Григорий Серёдкин Самой высокооплачиваемой отраслью в Прикамье в 2019 году стала химическая промышленность Поделиться Поделиться Твитнуть

Отраслью с самой высокой зарплатой в 2019 году в Пермском крае стала химическая промышленность. В среднем, её работники получают 55 тыс. руб. в месяц. Далее следуют аудит, право, архитектура, научная и техническая деятельность со средней заплатой в 54 тыс. руб. Замыкает тройку добыча полезных ископаемых с зарплатой в 52 тыс. руб. Рейтинг подготовили эксперты агентства РИА Рейтинг по данным Росстата.

Отметим, Пермский край расположился на 48-м месте в рейтинге регионов России по зарплатам в наиболее оплачиваемых отраслях. Оценка зарплаты в отраслях произведена на основе данных по средним зарплатам за 2019 год. В исследовании рассмотрены зарплаты постоянных сотрудников крупных и средних организаций в сферах деятельности, где занято не менее 2% работников региона. При расчётах учтена выплата подоходного налога.

Первую позицию в рейтинге заняла Сахалинская область, где отраслью с наивысшей зарплатой в 368 тыс. руб. стала сфера добычи нефти и газа. Второе место заняла Москва. На третьем месте расположился Ямало-Ненецкий автономный округ. Замыкают таблицу республики Калмыкия, Мордовия и Псковская область. Они расположились на 83-м, 84-м и 85-м местах соответственно. Отраслью с наивысшей заплатой в 35 тыс. руб. в Псковской области стала госслужба.