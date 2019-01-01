Дмитрий Енцов журналист За сутки в Прикамье на карантин по коронавирусу отправлены ещё 253 человека Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным министерства здравоохранения Пермского края, на утро 23 марта на домашнем карантине из-за распространения коронавируса направлены 1527 человек (+253 относительно 22 марта).

Как отметил заместитель министра Евгений Камкин, это жители без признаков болезни, но они либо вернулись из заграничной поездки, либо контактировали с инфицированными или с теми, у кого есть признаки ОРВИ.

В инфекционных отделениях медучреждений находятся 39 человек (+4 относительно прошедших суток). У них есть симптомы, схожие с симптомами заражения коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 438 случаев заражения (+71 человек). Больше всего инфицированных находятся в московских больницах — 262 пациента. Всего хотя бы один инфицированный есть в 47 регионах. В Пермском крае количество инфицированных не изменилось — три человека.