Григорий Серёдкин Red Wings прекращает рейсы из Перми в Турцию до 17 апреля Поделиться Поделиться Твитнуть

Авиакомпания Red Wings временно прекращает рейсы из Перми в Турцию. Эту информацию «Новому компаньону» подтвердили в пресс-службе международного аэропорта Пермь.

Так, под ограничение попадает ближайший рейс по маршруту Пермь — Анталья. Он был запланирован на 30 марта.

Напомним, в воскресенье, 22 марта, Росавиация сообщила, что с 23 марта из-за пандемии коронавируса Россия ограничивает полёты в ряд стран. В список стран вошли Турция, Япония, Вьетнам, Таиланд и Индия. Ограничения не коснутся полётов в Стамбул, Токио, Ханой, Бангкок и Нью-Дели. Российские туристы, оказавшиеся в данных странах, вернутся домой чартерными рейсами.

Евгений Кузнецов, пресс-секретарь международного аэропорта Пермь:

— Если Росавиация ввела запрет на полёты, значит, рейс точно не состоится. Полетит либо пустой, либо его вообще не будет.

В авиакомпании информацию о приостановке полётов также подтвердили и уточнили, что ограничение на полёты в Турцию продлится до 17 апреля.