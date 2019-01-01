Скончался бывший балетмейстер Пермского театра оперы и балета Поделиться Поделиться Твитнуть

Скончался балетмейстер Николай Боярчиков. Об этом сообщила критик Лариса Барыкина

«Ушёл Николай Боярчиков (1935— 2020) — имя в балете легендарное. Его стиль, знаменитые спектакли, его танцовщики и его ученики-хореографы в Петербургской консерватории — так много за этим именем стоит! В Перми говорят — «Эпоха Боярчикова», и хотя формально это всего шесть сезонов, проведённых им в начале 1970-х в Пермском театре оперы и балета в качестве главного балетмейстера, по факту это действительно — эпоха. Время фантастического взлета пермской труппы и пермской балетной школы, эпоха блистательных побед на международных конкурсах, эпоха невероятной любви пермяков к своей труппе, когда всех знали в лицо и знали по именам»

Николай Боярчиков — народный артист РСФСР, главный балетмейстер Пермского театра оперы и балета в 1971-1977 годах. Поставил балеты «Ромео Джульетта», «Чудесный мандарин», «Три карты», «Царь Борис», «Слуга двух господ», «Орфей и Эвридика».