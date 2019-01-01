Дмитрий Енцов журналист Из Перми в Симферополь будет летать ещё одна авиакомпания Поделиться Поделиться Твитнуть

На сайте «Уральских авиалиний» в расписании появился рейс Пермь — Симферополь.

Первый вылет назначен на 20 апреля. Дни вылета — понедельник, среда, суббота. Время в пути — 3 часа 25 мин. Стоимость в одну сторону варьируется от 4,8 тыс. руб. до 8,3 тыс. руб.

Напомним, ранее полёты в Симферополь анонсировала авиакомпания Red Wings. Полёты начнутся 3 июня.

Рейсы планируется осуществлять два раза в неделю — по средам и субботам. На сайте авиакомпании уже можно бронировать билеты.

Кроме того, в феврале была озвучена информация о подобных планах авиакомпании Nordwind.