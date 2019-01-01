Дмитрий Енцов журналист В Прикамье количество выданных потребкредитов снизилось на 8,8% Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-феврале 2020 года на территории Пермского края выдано 47,3 тыс. потребительских кредитов, что на 8,8% (или на 4,5 тыс. единиц) меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По объёму выданных потребкредитов Прикамье занимает 18-е место среди 30 исследованных регионов. Для сравнения: больше всего потребкредитов в январе-феврале одобрено в Москве (123,4 тыс.), меньше всего — в Хабаровском крае (26,3 тыс.).

При этом в среднем по России количество выданных потребкредитов сократилось на 8,5%. Причиной этого эксперты считают более строгую проверку со стороны банков потенциальных получателей потребкредитов.