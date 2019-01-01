Дмитрий Енцов журналист С помощью карт жители Пермского края за год потратили 719 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермское отделение Уральского главного управления Центрального банка России подвело итоги исследования по распространению банковских карт на территории Прикамья.

По данным на 1 января 2020 года, количество карт, эмитированных банками на территории региона, составляет 4,53 млн единиц, что на 6% больше, чем год назад. То есть на одного жителя Пермского края приходится по 1,7 платёжной карте.

При этом активных карт из всего объёма — 75% (3,3 млн ед.). Дебетовые карты составляют 86% от всего объёма.

В течение 2019 года с использованием карт совершено 548 млн операций на сумму 719,4 млрд руб.

Количество операций по картам за год выросло на 20%. При этом 90% операций по картам — это оплата или перевод денег, а 10% — снятие наличных средств.