Дмитрий Енцов журналист Объём бронирования авиабилетов из Перми сократился на 42% Поделиться Поделиться Твитнуть

В период с 1 по 20 марта 2020 года количество бронирований авиабилетов с вылетом из Перми сократилось на 42% относительно того же периода прошлого года. Такие данные опубликовал сервис бронирования Biletix.ru.

При этом сократился и объём турпотока — он составил 58% относительно прошлого года.

92% всех случаев бронирования приходится на внутрироссийские рейсы (в прошлом году показатель составлял 91%).

Примечательно, что за год снизилась средняя цена как на внутренние авиарейсы (на 11% — с 9,1 тыс. руб. до 8,1 тыс. руб.), так и на международные (на 1% — с 37,3 тыс. руб. до 36,9 тыс. руб.).