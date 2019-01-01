Дмитрий Енцов журналист Минздрав Прикамья анонсировал поставку большого объёма масок в аптеки Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермский край будет доставлен «большой объём медицинских масок». Об этом написала краевой министр здравоохранения Оксана Мелехова под постом губернатора в Instagram.

«Достигнута договорённость о поставках в Пермский край большого объёма медицинских масок для продажи в розницу в аптеках, а также для нужд учреждений, по приемлемой цене. Этого количества будет достаточно для обеспечения всего Пермского края фактически в эпидемических условиях в течение как минимум месяца», — написала министр здравоохранения.

Отметим, что сейчас купить медицинские маски практически невозможно. Если они появляются в единичных случаях, то цена завышается в несколько раз.