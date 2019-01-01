За сутки в Прикамье на домашний карантин поместили ещё 57 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Как сообщает министр здравоохранения Оксана Мелехова на своей странице в Instagram, по состоянию на 21 марта в Пермском крае продолжает оставаться три подтверждённых случая заболевания коронавирусной инфекцией. За текущие сутки новых случаев заболевания не выявили.

В больницах с симптомами ОРВИ под наблюдением врачей находится 31 человек. Также 505 человек находятся на домашнем карантине по предписанию главного санитарного врача. У этих людей нет симптомов заболеваний, но они контактировали с заболевшими или вернулись из зарубежных поездок. У всех этих людей взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции.

Отметим, что сутки назад в больницах с симптомами ОРВИ находились всего 25 человек, и ещё 448 человек были изолированы на домашнем карантине. То есть за сутки на домашний карантин поместили ещё 57 человек, и ещё шесть человек попали в больницы с симптомами ОРВИ.