Первый замминистра здравоохранения Шамиль Биктаев увольняется в начале недели Поделиться Поделиться Твитнуть

Как стало известно «Новому компаньону», первый заместитель министра здравоохранения Пермского края Шамиль Биктаев в начале следующей недели оставит должность по собственному желанию. Эту информацию подтвердил источник в краевом правительстве.

Биктаев работал заместителем министра с января 2018 года и занимался организацией медицинской помощи в регионе. Также он контролировал выполнение проектов по централизации лабораторий и бухгалтерий.

Шамиль Биктаев считается ближайшим соратником советника губернатора Анатолия Зубарева. Напомним, Анатолий Зубарев ушёл через неделю после назначения Дмитрия Махонина врио губернатора Пермского края. По словам источников «Нового компаньона», у Дмитрия Махонина и Анатолия Зубарева оказались разные взгляды на развитие сферы здравоохранения.