Григорий Серёдкин ФК «Звезда» завершил турецкий сбор результативной ничьей Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский ФК «Звезда» завершил учебно-тренировочный сбор в Турции. 20 марта команда Рустема Хузина провела заключительный контрольный матч с московским ФК «Росич». Игра закончилась со счётом 2:2.

«Звезда» активно и агрессивно начала матч. К перерыву пермская команда уверенно вела со счётом 2:0. Забитыми мячами отметились Алексей Бабырь и Валерий Манько, для которого этот мяч стал четвёртым на сборе. Во втором тайме в составе «Звезды» на поле появились шесть новых игроков. Вторая половина игры прошла без опасных моментов. Однако две результативные ошибки обороны пермяков позволили москвичам отыграться. Как итог — 2:2 на табло по завершении матча.

Отметим, ФК «Росич» является действующим чемпионом первенства России среди команд третьего дивизиона по зоне «Москва».

Изначально пермская команда должна была завершить сбор в Турции матчем с ФК «Казанка», фарм-клубом ФК «Локомотив», выступающего в премьер-лиге. Однако 19 марта московская команда досрочно завершила сбор и вылетела в Москву. Всего на сборах «Звезда» сыграла четыре контрольные игры, имея в активе одну победу и три ничьи. Игру с датским «Б-1903» отменили из-за досрочного отъезда соперника из Турции.

Обратно в Пермь команда вернётся 22 марта. Точная дата следующего матча пермской «Звезды» не известна. Согласно календарю, ближайшую игру «Звезда» проведёт 14 апреля дома с ФК «КАМАЗ». Однако запрет РФС на проведение всех футбольных соревнований в России, который действует до 10 апреля, может быть пролонгирован, если распространение коронавирусной инфекции не замедлится. Напомним, 17 марта Российский футбольный союз запретил проводить соревнования на территории России.