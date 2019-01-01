В Перми после взрыва газа 12 жильцов переедут в маневренный фонд Поделиться Поделиться Твитнуть

Вчера, 20 марта, жителям второго подъезда дома по улице Чернышевского, 3, где произошёл взрыв бытового газа, разрешили вернуться в свои квартиры. Исключение составляет лишь квартира, которая непосредственно граничит с помещением, где произошёл взрыв.

Сейчас в доме работают следственные органы, которые устанавливают причину произошедшего. Затем в первом подъезде планируется провести инструментальное обследование и ремонт.

Предполагается, что обследование и ремонт могут затянуться на четыре месяца. На это время жителям первого подъезда предложили переселиться в отремонтированные помещения маневренного фонда на улице Народовольческой, сообщает пресс-служба администрации Перми. В результате в эти квартиры уже согласились переехать 12 человек.

Напомним, что 20 марта в одной из квартир дома по адресу улица Чернышевского, 3, произошёл взрыв бытового газа. Один человек погиб, и еще трое пострадали. После происшествия жителей первого и второго подъездов эвакуировали.