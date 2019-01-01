В 2019 году Кировский район стал единственным районом Перми с миграционной убылью населения Поделиться Поделиться Твитнуть

Как сообщает Пермьстат, в прошлом году в Пермь приехало 27457 человек, а уехало на 2808 человек меньше.

За счёт миграции количество населения больше всего выросло в Свердловском районе — там прирост составил 626 человек. Следом идут Ленинский район (+596 человек), Мотовилихинский район (+574), Орджоникидзевский район (+404), Индустриальный район (+383) и Дзержинский район (+231). При этом Кировский район стал единственным районом Перми с миграционной убылью населения — туда въехало 2405 человек, а выехало 2413. То есть, миграционная убыль составила минус восемь человек.

В основном население Перми увеличивалось за счет миграции из других муниципалитетов Пермского края. За счёт этого в 2019 году прирост населения составил 4064 человека.

Что касается межрегиональной миграции, то в прошлом году пермяки чаще уезжали в другие регионы, чем жители других регионов приезжали жить в Пермь. Самый большой отток населения зафиксирован в Центральный (-723 человека), Южный (-487 человек) и Северо-Западный (-407 человек) федеральные округа. В то же время, наибольший миграционный прирост наблюдался из Сибирского федерального округа — +101 человек.

Международная миграция тоже оказалась положительной для Перми — больше приехавших, чем уехавших. Миграционный прирост в основном произошёл благодаря приезду граждан Индии (+216 человек), а также мигрантов из Узбекистана (+126 человек) и Туркмении (+93 человека). Также был зафиксирован отток мигрантов в Германию (-21 человек), Украину (-165 человек), Таджикистан (-107 человек), Азербайджан (-64) и Казахстан (-23).