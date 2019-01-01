В Перми из-за коронавируса некоторые автобусы будут ходить реже Поделиться Поделиться Твитнуть

Как сообщается на сайте «Гортранс», с 23 марта в соответствии с решением Оперативного штаба по координации мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Перми временно изменится расписание нескольких автобусных маршрутов:

№3 «станция «Пермь-1» — микрорайон Нагорный»

№6 «микрорайон Железнодорожный — Центральный рынок»

№11 «микрорайон Парковый — микрорайон Садовый»

№18 «микрорайон Садовый — Пермский военный институт»

№30 «микрорайон Парковый — площадь Дружбы»

№36 «улица Мильчакова — микрорайон Вышка-2 — микрорайон вышка-1»

№50 «микрорайон Крохелева — станция Пермь-2»

№80 «Детский дом культуры имени Кирова — микрорайон Ераничи»

Как отмечает ProPerm.ru, департамент транспорта администрации Перми перевёл эти маршруты на сокращенный режим работы, потому что из-за противокороновирусных мероприятий ожидается снижение пассажиропотока.

С подробным расписанием, а также следованием транспорта в режиме online можно будет ознакомиться во вкладке «online расписание».

Также напомним, что перевозчики должны дезинфицировать общественный транспорт после каждого рейса и в конце рабочего дня в парке. Кроме того, водители и кондукторы должны работать в средствах защиты — масках. Также достигнута договоренность по обработке подвижного состава в конце смены привлеченными специалистами Пермского краевого центра дезинфектологии и других профильных организаций.