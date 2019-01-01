Пансион в Сочи реализован в пользу совладельцев «ВСМПО-Ависма» Поделиться Поделиться Твитнуть

Компания «Глобал девелопмент» стала основным владельцем ООО «Проминвест», которому принадлежит пансионат «Волна» в Сочи. Она выкупила на аукционе 75% долей, сообщается на сайте «РТ-капитала», который занимается продажей непрофильных активов госкорпорации «Ростех». «Глобал девелопмент» был единственным претендентом на лот. О сделке сообщают «Ведомости». «Глобал девелопмент» приобрел «Волну» по начальной цене — 163,2 млн руб.

Пансионат расположен на первой линии в посёлке Лазаревское в Сочи. Общая площадь комплекса — 5800 кв. м, участка — 3 га. Санаторий может принимать до 350 человек.

«Глобал девелопмент», согласно ЕГРЮЛ, принадлежит Дмитрию Фролову. Он обычно действует в интересах совладельца корпорации «ВСМПО-Ависма» (крупнейший в мире производитель титана) Михаила Шелкова, сообщают источники. Шелков — основной акционер компании, владеющей 65% «ВСМПО-Ависмы». Фролов, по данным СПАРК, руководит компанией «Объединённые инвестиции», основной владелец которой — Шелков.

При этом «Ростех» владеет блокирующим пакетом «ВСМПО-Ависма», а председатель госкорпорации Сергей Чемезов возглавляет её совет директоров. Шелков был топ-менеджером связанных с госкорпорацией компаний, например «РТ-стройтеха» и «Технопромэкспорта».