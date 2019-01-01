Дмитрий Енцов журналист На пермской Аллее Доблести и Славы могут появиться семь новых плит Поделиться Поделиться Твитнуть

В Общественный совет по топонимике при главе города Перми поступило предложение об установке семи новых плит на Аллее Доблести и Славы, расположенной на эспланаде.

В исторической части аллеи совет рассмотрит появление плиты в честь 220-летия открытия Пермской духовной семинарии.

В части Аллеи Славы предложено установить плиты в честь 120-летия со дня рождения директора Пермской художественной галереи Николая Серебренникова (работал в этой должности с 1925 по 1949 год), 150-летия со дня рождения организатора художественного образования в Перми Алексея Зеленина, 150-летия со дня рождения первого комиссара Временного правительства Егора Калугина, 100-летия со дня рождения писателя Михаила Заплатина, 116-летия со дня рождения экс-директора Пермского моторостроительного завода Анатолия Солдатова, 250-летия со дня рождения основателя пермского здравоохранения Фёдора Граля.

Дата проведения заседания Общественного совета пока не определена.

Отметим, что в прошлом году на Аллее установлено пять плит, в позапрошлом — также пять. Общее количество плит на сегодняшний день составляет 65.