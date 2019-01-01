Дмитрий Енцов журналист В Перми в этом году могут появиться «умные» остановочные комплексы Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми совместно с краевым минтрансом прорабатывают вопрос обустройства «умных» остановочных комплексов. Их количество пока не известно, но в ближайшие два года рассматриваются варианты от 65 до 110 единиц.

Проект «умных» остановок реализуется в Нижнем Новгороде, Уфе и Москве. Их главная отличительная особенность от стандартных комплексов — наличие современных технологий. Например, освещение, обогрев, видеокамеры, wi-fi, usb-разъёмы для зарядки телефонов, цифровое информационное табло с афишей мероприятий и указанием нахождение автобусных маршрутов.

При этом пока не определены места расположения таких павильонов. Предполагается, что они будут установлены в местах наибольшего пассажиропотока. Кроме того, не определена стоимость всех мероприятий. Она зависит от размеров комплектации такого остановочного комплекса. Например, павильон 5 м х 2 м может обойтись от 919 тыс. руб. до 1,7 млн руб. Павильон размером 15 м х 2 м — от 1,4 млн руб. до 2,2 млн руб.

При этом предполагается, что из городского бюджета не будут потрачены деньги, а финансировать проект будет краевой бюджет. Кроме того, рассматривается вариант привлечения инвестора, как это сделано в Нижнем Новгороде.

Кроме того, в планах городских властей на 2020—2023 годы — установить и перенести порядка 480 остановочных комплексов.