В Прикамье участники досрочного периода ЕГЭ успеют подать документы в вузы Поделиться Поделиться Твитнуть

Сроки сдачи ЕГЭ участниками досрочного периода перенесены для предупреждения распространения коронавируса. Проведение досрочного периода ЕГЭ планировалось с 20 марта по 13 апреля. Сейчас участники досрочного этапа смогут сдать экзамены в основной период. Все соответствующие изменения внесены в расписание экзаменов и утверждены совместным приказом Минпросвещения и Рособрнадзора.

Врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев заверил, что его ведомство организует проверку работ всех, кто будет сдавать ЕГЭ в резервные дни, в ускоренном режиме, чтобы все они вовремя получили результаты и успели подать документы в выбранные вузы.

В Пермском крае на досрочную сдачу было зарегистрировано 457 человек. В основном это выпускники прошлых лет. Ещё 35 человек — 11-классники, пожелавшие пройти государственную итоговую аттестацию раньше сверстников. Для них в расписании основного периода предусмотрены резервные дни, в которые они смогут сдать экзамены. Если по объективным причинам, подтверждённым документально, участник не может сдавать экзамен в резервный срок, государственная экзаменационная комиссия примет решение о сдаче ЕГЭ в основные дни, вместе с выпускниками текущего года.

На заседании оперштаба по коронавирусу глава региона Дмитрий Махонин поручил министру образования Раисе Кассиной оперативно оповестить всех участников досрочного периода ЕГЭ об изменениях и организовать их перерегистрацию на основной период экзаменов. «Необходимо успокоить ребят — ни один участник не лишится права сдать единый госэкзамен», — подчеркнул он.

Изменения также коснулись сроков проведения всероссийских проверочных работ — их продлили до 25 мая. Школы будут самостоятельно определять их график по согласованию с краевым минобром. В 2020 году для 4-х—7-х классов проверочные работы пройдут в штатном режиме, для 8-х и 11-х классов они будут проводиться по решению школы.