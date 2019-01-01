Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Две «Богемы» вместо одной Пермский театр оперы и балета корректирует планы Поделиться Поделиться Твитнуть

Руководство Пермского театра оперы и балета приняло решение, как быть с премьерой возобновлённой оперы Джакомо Пуччини «Богема». Как рассказал «Новому компаньону» главный режиссёр театра Марат Гацалов, режиссёр спектакля Филипп Химмельман и его помощник не смогли покинуть Германию из-за карантина; была предпринята попытка провести репетиции по скайпу, однако она оказалась не слишком удачной. Поэтому обещанной премьеры 29 и 30 марта не будет.

Обещанная премьера состоится в июне, точная дата будет названа позже.

Пермские зрители не останутся без «Богемы» в последние дни марта: в запланированные даты в 19:00 состоится её концертное исполнение, которое можно будет увидеть онлайн на сайте театра и его страничке «ВКонтакте». Состав исполнителей будет обещанный, звёздный.

Онлайн-трансляции спектаклей Пермской оперы оказались весьма популярны: как сообщили в пресс-службе театра, показ балетов Михаила Фокина 18 марта собрал более 60 тыс. просмотров.

Билеты на 29 и 30 марта можно сдать по месту приобретения. В театре известно о проблемах со сдачей билетов через сервис Radario; по словам представителя театра, это связано с большим количеством обращений. В ближайшее время сервис должен справиться с проблемой и начать возвращать средства за билеты.