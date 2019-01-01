Пермские УК и ТСЖ обязали обрабатывать подъезды дезинфицирующими средствами Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрации районов Перми направили в управляющие организации уведомление о необходимости дезинфекции подъездов и мусоропроводов в многоквартирных домах. Также управляющим организациям напоминают о важности обработки ручек и перил в подъездах.

Ранее, 18 марта, глава Перми Дмитрий Самойлов ввёл в городе режим повышенной готовности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции: школы и учреждения допобразования ушли на досрочные каникулы, усилена санитарная обработка в муниципальных учреждениях и общественном транспорте.

Кроме того, в городском департаменте ЖКХ разработана информационная листовка, которая призывает УК и ТСЖ проводить ежедневную обработку ручек, перил и кнопок лифта, жителей — чаще мыть руки, пользоваться дезинфицирующими средствами, а также с позиции собственников жилых помещений контролировать работу управляющих организаций в части дезинфекции подъездов. Листовка направлена в управляющие организации и ТСЖ для размещения в подъездах и на досках объявлений многоквартирных жилых домов.

Ресурсоснабжающие организации города просят потребителей коммунальных услуг по возможности воздержаться от посещения офисов компаний. Оплатить услуги можно в режиме онлайн.