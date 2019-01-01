Наталья Тимофеева журналист «Если интересно, как это организовано в Китае, я готов помочь» Илья Шулькин предложил себя в качестве консультанта по организации работы предприятий в условиях коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 19 марта, в конце пленарного заседания Заксобрания депутат Илья Шулькин сделал объявление о том, что готов помочь крупным предприятиям и учреждениям советом на тему организации своевременного выявления заболевших среди рабочих.

«Здесь у нас в основном сидят руководители крупных предприятий и различных учреждений. Точно никто не знает, как в России будет развиваться ситуация с коронавирусом. Но если ситуация будет развиваться по китайскому сценарию, то на крупных предприятиях, которые не смогут перевести сотрудников на дистанционную работу, придётся, как минимум, выстраивать систему тепловизионного контроля. Это нужно, чтобы сортировать персонал по первичным признакам заболевания. Также везде придётся внедрять системы дезинфекции. Если у коллег будет интерес, как это организовано в Китае, и нужна консультация, то готов помочь», — заявил Илья Шулькин.

Напомним, что Илья Шулькин работал в Китае в 2011—2012 годах в качестве руководителя пермского представительства в КНР.